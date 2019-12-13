Хиджран Гусейнова: Изменения в законодательстве по обращениям в суд создают трудности малообеспеченным гражданам

13 декабря 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По новой поправке в законодательство, в суд может обращаться либо сам человек, либо его близкий родственник, либо его адвокат. Это создает ряд трудностей для малообеспеченных семей и семей из уязвимых групп населения.

Об этом, выступая на церемонии подписания трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по оказанию юридической помощи лицам, пострадавшим от бытового насилия, сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает в пятницу Trend.

Гусейнова подчеркнула, что некоторые люди не могут самостоятельно защищать свои права, не обладая знаниями в этой сфере. Кроме того, близкие родственники часто не оказывают поддержки таким людям. Платные адвокатские услуги им тоже не по карману. По причине этих поправок юристы НПО не могут представлять граждан в судах: «Эту проблему мы видим и в количестве обращений, поступающих в комитет. Растет число обращений, связанных с определением алиментов, установлением отцовства, разводами, получением права на проживание в квартире, бытовым насилием и др.»

Гусейнова считает, что все это требует пересмотра вопроса об оказании юридической помощи гражданам, в том числе лицам, пострадавших от бытового насилия, по защите в судах и правоохранительных органах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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