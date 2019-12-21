В Баку экстренно приземлился российский самолёт

БАКУ/Trend/ - В Баку совершил экстренную посадку пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, который летел из Гоа в Москву, сказали в субботу Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

«Самолет российской авиакомпании Azur Air следовал по маршруту Гоа-Москва и запросил посадку в нашем аэропорту по техническим причинам. В 11:05 по бакинскому времени он успешно приземлился. Все пассажиры на данный момент размещены в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Им будут предоставлены питание и напитки и, по имеющейся у нас информации, за ними прилетит другой самолет», - сказали в аэропорту.

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