В Баку экстренно приземлился российский самолёт

21 декабря 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку совершил экстренную посадку пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, который летел из Гоа в Москву, сказали в субботу Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

«Самолет российской авиакомпании Azur Air следовал по маршруту Гоа-Москва и запросил посадку в нашем аэропорту по техническим причинам. В 11:05 по бакинскому времени он успешно приземлился. Все пассажиры на данный момент размещены в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Им будут предоставлены питание и напитки и, по имеющейся у нас информации, за ними прилетит другой самолет», - сказали в аэропорту.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Торговый оборот в Баку составил 18 млрд манатов
Бизнес 20 декабря 10:41
В Баку строится очередной жилой массив на территории «Белого города»
Строительство 18 декабря 17:19
В Баку состоялось торжественное открытие первого Республиканского фестиваля вокалистов (ФОТО)
Культура 18 декабря 00:14
В Баку открылся центральный магазин торговой сети «Украинские продукты» (ФОТО)
Общество 17 декабря 22:41
Российский театр представит в Баку два уникальных спектакля и гала-концерт (ВИДЕО)
Культура 15 декабря 12:14
Красная дорожка фестиваля "ЗИМА" – впечатления и восторг участников (ФОТО)
Культура 15 декабря 01:00
Лента новостей
Как застраховать квартиру? (Эксклюзив)
Бизнес 14:15
Азербайджанская компания производит АО для оборудования альтернативных источников энергии (Эксклюзив)
ИКТ 14:02
Доля торговых услуг в Узбекистане достигла $4,5 млрд
Бизнес 13:55
В Грузии увеличились доходы от ж/д перевозки сухих грузов
Транспорт 13:40
Курс на опережение - от хлопка до текстильной индустрии Азербайджана
Экономика 13:28
Эмин Агаларов отметил 40-летие в Баку. Вот как искренне любят певца! (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 13:26
В БГУ ученые обсуждали проблемы космической плазмы (ФОТО)
Общество 13:23
Xalq Bank провел торжественную презентацию красочного сборника о выдающемся мастере Таги Тагиеве (ФОТО)
Культура 13:16
THY подаст в суд на компанию Boeing
Транспорт 13:14