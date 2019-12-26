Иранский истребитель разбился возле границы с Азербайджаном

Иранские военно-воздушные силы потеряли истребитель МиГ-29. Инцидент произошел возле границы с Азербайджаном, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ

По данным СМИ, истребитель пилотировал полковник Мохаммад Реза Рахмани, «опытный летчик ВВС». На данный момент его судьба остается неизвестной. Ряд сторонних СМИ утверждают, что пилот уже вышел на связь с авиабазой после аварии.



Несмотря на тяжелые погодные условия и трудности в определении места крушения, усилия по поиску пилота будут продолжены воздушными и наземными поисково-спасательными группами

- поясняют в военном ведомстве.



Первые сообщения о катастрофе пришли в среду в 11:00 по местному времени от очевидцев события, которые говорят о громком взрыве. Самолет потерпел крушение в провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе страны, в районе горы Сабалан.

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