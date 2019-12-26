Иранский истребитель разбился возле границы с Азербайджаном

26 декабря 2019 11:56 (UTC+04:00)

Иранские военно-воздушные силы потеряли истребитель МиГ-29. Инцидент произошел возле границы с Азербайджаном, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ

По данным СМИ, истребитель пилотировал полковник Мохаммад Реза Рахмани, «опытный летчик ВВС». На данный момент его судьба остается неизвестной. Ряд сторонних СМИ утверждают, что пилот уже вышел на связь с авиабазой после аварии.

Несмотря на тяжелые погодные условия и трудности в определении места крушения, усилия по поиску пилота будут продолжены воздушными и наземными поисково-спасательными группами
- поясняют в военном ведомстве.

Первые сообщения о катастрофе пришли в среду в 11:00 по местному времени от очевидцев события, которые говорят о громком взрыве. Самолет потерпел крушение в провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе страны, в районе горы Сабалан.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вюсал Гасымлы: В Азербайджане инфляция находится под контролем
Бизнес 12:36
В 2019 году в Азербайджане проведено 400 тренингов для молодых фермеров
Бизнес 12:32
Молодым фермерам выделяются земли в регионах Азербайджана
Бизнес 12:27
Агентство по аграрному кредитованию начнет выдавать субсидии в новом году
Бизнес 11:51
Инвестиции Агентства по аграрному кредитованию и развитию в сельхозпроизводство в Азербайджане превысили 132 млн манатов
Бизнес 11:49
Директор департамента банка выдвинул кандидатуру в депутаты
Общество 11:20
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром торговли Турции (ФОТО)
Политика 12:52
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти из Нигерии исполнили песню «Сары гялин» (ВИДЕО)
Общество 12:51
Азербайджан реализует проекты по альтернативным источникам энергии
Энергетика 12:51
Узбекистан внедряет новый проект налогового аудита совместно с МВФ
Финансы 12:47
Вице-президент НАНА: Раздутые штаты и параллельные структуры должны быть сокращены
Общество 12:45
Управление образования о числе трудоустроенных в Баку учителей
Общество 12:42
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12:36
Вюсал Гасымлы: В Азербайджане инфляция находится под контролем
Бизнес 12:36
В 2019 году в Азербайджане проведено 400 тренингов для молодых фермеров
Бизнес 12:32