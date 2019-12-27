В Азербайджане изменились правила проведения экспертизы лекарственных средств

27 декабря 2019 19:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал постановление об утверждении "Правила проведения экспертизы лекарственных средств". Постановление вступает в силу с первого января 2020 года.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабинет министров, "Правила проведения экспертизы лекарственных средств" подготовлен с целью государственной регистрации лекарственных средств и усиления контроля качества. Настоящие Правила регулирует механизм проведения экспертизы лекарственных средств при их импорте на территорию страны, в том числе на основании обращения государственный органов, физических или юридических лиц.

Определение правил проведения экспертизы лекарственных средств отдельно от правил их регистрации создаст условия для устранения неопределенностей в этой сфере. В то же время, проведение экспертизы лекарственных средств с целью установления их качества, безопасности и эффективности способствует устранению проблем, имеющихся в этой области, а также послужит лучшему обеспечению здоровья населения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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