В Азербайджане создается Меджлис детских послов

9 января 2020 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что распоряжением Президента Азербайджана от 30 декабря 2019 года 2020 год объявлен в стране "Годом волонтеров", Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей объявил о создании Меджлиса детских послов, чтобы дети могли внести свой вклад в этот процесс, а также формировать навыки свободного самовыражения и культуры управления у детей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Комитет.

Члены Меджлиса будут обсуждать вопросы по защите прав детей, их развития, а также беспокоящие детей вопросы, выдвигать предложения по их решению.

Госкомитет приглашает подростков в возрасте 14-18 лет, желающих стать членами Меджлиса, принять участие в конкурсе.

Информацию о предварительной регистрации можно получить на сайте Госкомитета.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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