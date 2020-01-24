Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала слухи в связи с Илькином Сулеймановым

24 января 2020 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Высказывания Алибабы Рзаева - адвоката Илькина Сулейманова, подозреваемого в убийстве 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой, о якобы оказанном давлении на его подзащитного в целях получения признательных показаний в ходе следствия, полностью не соответствуют действительности.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генпрокуратуру, в ходе допроса в качестве подозреваемого, Сулейманов в присутствии защитника полностью признался в содеянном, при осуществлении следственно-оперативных мероприятий было обеспечено участие адвоката и свидетелей, кроме того, при освидетельствовании подозреваемого судебно-медицинскими экспертами, а также во время помещения его в следственный изолятор №1, на его теле не были обнаружены следы телесных повреждений.

Также не поступала жалоба Сулейманова о том, что до помещения в СИЗО, а равно и в последующий период, он был подвергнут каким-либо пыткам или другим жестоким, унижающим человеческое достоинство действиям.

Высказывание не имеющих никаких оснований измышлений в период проведения следственных действий недопустимо. Это, наряду с формированием в обществе ложного мнения, идет вразрез с интересами следствия и оценивается как давление на него, сказано в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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