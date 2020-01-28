В Азербайджане оштрафованы десятки браконьеров

28 января 2020 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд для пресечения случаев незаконной охоты на территории Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минэкологии.

Во время рейда были задержаны 13 лиц, незаконно охотившихся в охотничьих хозяйствах в Нефтчалинском, Билясуварском и Самухском районах, у которых было изъято 12 охотничьих ружей и дичь, занесенная в Красную книгу.

Шестеро из них жители Нефтчалинского района, по одному – житель Баку, Сальянского района и Товузского района, трое – жители Билясуварского района

По факту был составлен протокол, они были оштрафованы на 12 671 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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