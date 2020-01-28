В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)

28 января 2020 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) провели рейд в цехе по производству сахара в селе Алачадырлы Бардинского района, принадлежащем физическому лицу Садыхову Вугару Энвер оглу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Во время рейда на предприятии было установлено грубое нарушение санитарно-технических и санитарно-гигиенических требований, неправильное хранение сырья и готовой продукции, а также, что соответствующих работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации не проводятся. Было выявлено, что отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность сырья.

Были взяты образцы с производимого сахара и отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности.

На основании выявленных фактов, в соответствии с требованиями законодательства, работа предприятия была приостановлена.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)
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