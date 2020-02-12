Граждане Азербайджана, не сумевшие вернуться из-за снегопада, размещены во временных приютах в Иране (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Не сумевшие вернуться в Азербайджан из-за непогоды 69 граждан страны временно размещены в святынях и мечетях Астаринского района провинции Гилан на севере Ирана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор Управления по вопросам благотворительности района Джамшид Махдави.

По его словам, граждане Азербайджана ночевали в специально отведенных для них местах.

Отметим, что за прошлые три дня обильный снегопад обрушился на большую часть иранской провинции Гилан. В некоторых местах толщина снежного покрова превысила один метр. В результате сильного снегопада и схода лавин в Иране погибло восемь, а пострадали 85 человек.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова).