В Хатаинском районе Баку будут перебои в водоснабжении

БАКУ /Trend/ - Сегодня до самой ночи в части Хатаинского района Баку будут перебои в подаче воды, сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО Азерсу.

Ограничения связаны с устранением последствий аварии на магистральном водопроводе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)