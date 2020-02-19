В Хатаинском районе Баку будут перебои в водоснабжении
БАКУ /Trend/ - Сегодня до самой ночи в части Хатаинского района Баку будут перебои в подаче воды, сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО Азерсу.
Ограничения связаны с устранением последствий аварии на магистральном водопроводе.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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