В Шамахинском районе произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Шамахинском районе в 35 километрах к юго-западу от Гобустанской сейсмологической станции произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла.
Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 04:43 по местному времени..
Очаг землетрясения залегал на глубине 1,3 километра, подземные толчки не ощущались.
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