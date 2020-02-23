В Шамахинском районе произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Шамахинском районе в 35 километрах к юго-западу от Гобустанской сейсмологической станции произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла.

Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 04:43 по местному времени..

Очаг землетрясения залегал на глубине 1,3 километра, подземные толчки не ощущались.