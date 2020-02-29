Азербайджанский каратист завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев завоевал лицензию на Летние Олимпийские игры "Токио-2020", сообщил в субботу Trend секретарь по связям с общественностью и медиа Национальной федерации карате Санан Магеррамов.

По его словам, Агаев обеспечил себе лицензию по итогам подсчета очков на турнире серии "Карате 1" Премьер-лиги: «После результатов вчерашнего турнира в его актив были записаны 210 очков, что составляет большой отрыв от ближайших соперников».

Напомним, что это уже вторая лицензия азербайджанских спортсменов.

Ранее путевку на Олимпийские игры обеспечила себе в Премьер-лиге в Дубае азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая.

(Текст: Кямаля Сеидова)