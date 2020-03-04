В Азербайджанском техническом университете осуществлена дезинфекция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с коронавирусом в Азербайджанском техническом университете усилен контроль дезинфекции.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Университета, продезинфицированы все аудитории учебных корпусов, лаборатории, коридоры, другие помещения и прилегающая территория учебного заведения. Продезинфицированы также общежитие и спортивный зал Университета.

Отметим, что в Азербайджанском техническом университете регулярно, раз в месяц осуществляется дезинфекция.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)