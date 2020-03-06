В Баку дезинфицируются такси (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - В секторе общественного транспорта Баку продолжаются антиэпидемические меры, в рамках которых наряду с автобусами, дезинфицируются и такси, сообщает в пятницу Trend.
В связи с этим Бакинское транспортное агентство (БТА) направило сообщение юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги такси, об обязательной необходимости принятия мер по дезинфекции транспорта в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.
Очередное мероприятие по дезинфекции было организовано в компании Salam Taksi, во время которого специальными лекарственными растворами были продезинфицированы салон, багажник и внешние части такси.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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