В Азербайджане министерство образования будет утверждать учебники и для частных школ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане министерство образования будет утверждать учебники для всех общеобразовательных школ, независимо от формы собственности (государственные или частные).

Об этом в четверг сказала Trend главный консультант отдела учебных ресурсов министерства образования Вюсала Алиева.

По ее словам, ранее министерство проверяло содержание и утверждало новые учебники лишь для государственных общеобразовательных школ.

"В процессе проверке содержания учебников, используемых в частных школах и ввозимых из-за границы, были определенные пробелы. Благодаря утвержденному Кабинетом министров «Правилу подготовки учебников, учебных пособий и других учебно-методических пособий для общеобразовательных учебных заведений», эти пробелы устранены", - сказала Алиева.

По словам представителя министерства, после того как эти правила войдут в силу, будет осуществляться государственный контроль над содержанием учебников для всех общеобразовательных школ, независимо от формы собственности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)