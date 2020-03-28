В Джалилабаде предупреждены лица, не соблюдающие карантинный режим (ФОТО)

Общество 28 марта 2020 13:43 (UTC+04:00)
В Джалилабаде предупреждены лица, не соблюдающие карантинный режим (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Джалилабаде предупреждены лица, не соблюдающие карантинный режим.

Как сообщили в субботу Trend в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в соответствии с поручениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров широкомасштабные меры по обеспечению соблюдения требований особого режима карантина продолжаются и в Джалилабадском районе.

С целью повышения эффективности превентивных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории района, учитывая, что лицам старше 65 лет запрещено выходить на улицу, сотрудники Джалилабадского РОП провели с ними профилактические беседы и вернули их в дома.

До сведения граждан вновь доводится, что все осуществляемые мероприятия служат обеспечению безопасности и защите здоровья граждан.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

В Джалилабаде предупреждены лица, не соблюдающие карантинный режим (ФОТО) - Gallery Image
В Джалилабаде предупреждены лица, не соблюдающие карантинный режим (ФОТО) - Gallery Image
В Джалилабаде предупреждены лица, не соблюдающие карантинный режим (ФОТО) - Gallery Image
В Джалилабаде предупреждены лица, не соблюдающие карантинный режим (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Джалилабаде предупреждены лица, не соблюдающие карантинный режим (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Джалилабаде предупреждены лица, не соблюдающие карантинный режим (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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