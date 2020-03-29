Рамин Байрамлы: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) подготавливает различные планы, чтобы ресурсов наших учреждений хватило для лечения заразившихся коронавирусом.

Об этом сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает в воскресенье Trend.

Он подчеркнул, что благодаря целенаправленным карантинным мерам эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем.

«Если бы эти меры не были своевременно предприняты, то ситуация могла бы быть критичной. Если внутри страны сегодня выявляются больные коронавирусом, то это очень серьезный сигнал тревоги для нас. Объединение «TƏBİB» уже готовит различные планы, чтобы не столкнуться с проблемами и ресурсов учреждений хватило бы для лечения заразившихся", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)