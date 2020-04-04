Азербайджанские врачи рассказали о том, как они борются с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Общественное телевидение подготовило репортаж из больницы, где лечатся люди, инфицированные коронавирусом.

Как сообщает Trend, в интервью говорилось о высоком уровне условий в больнице, а также о врачах, борющихся за здоровье пациентов.