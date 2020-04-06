Институт географии: Резкое похолодание было вызвано проникновением арктических воздушных масс на территорию Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Проникновения арктических воздушных масс через Восточную Европу на территорию страны стало причиной резких изменений погодных условий в Азербайджане.

Об этом сказал Trend заместитель директора Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По его словам, начиная с сегодняшнего дня, до 9 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове погода будет неустойчивой, температура понизится постепенно, а в горных районах ожидается снег, местами интенсивный.

Гасанов отметил, что в первой и второй декаде апреля возможны снежные осадки в горных районах страны выше 1000-1500 метров над уровнем моря, что характерно для этого периода.

"В этот период снегопады наблюдались и в предыдущие годы. В результате изменения погодных условий возможны снегопады в селах страны, расположенных на высоте 1000-1500 метров над уровнем моря", - отметил Гасанов.