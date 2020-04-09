Музейный Центр «Ичеришехер» представил проект посвященный Сангачальскому караван-сараю XV века (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках акции #MuseumFromHome на своих соц. сетях Музейный Центр «Ичеришехер» представил анимацию и фотографии макета Сангачальского караван-сарая XV века, который является ярким примером Ширвано-Абшеронской архитектуры средних веков.

Об этом сообщили Trend из Музейного Центра «Ичеришехер».

Караван-сарай был построен Ширваншахом Халилуллахом I. При нем государство Ширваншахов простиралось от Дербента на севере до реки Куры на юге, в то время как восточные границы совпадали с прибрежной линией Каспия, а на западе государство граничило с Шекинским ханством.

Далеко за пределами Азербайджана правитель Ширвана Халилуллах был известен как «самый почитаемый из владык, достойный и справедливый». Покровительствуя людям науки и искусства, он активно занимался благоустройством Ичеришехер и других областей Ширванского государства. При нем было завершено строительство Дворца Ширваншахов, а также ряд других построек на территории комплекса (мавзолей и мечеть с минаретом, мавзолей Сейид Йахьи Бакуви, баня). Он строил мосты и караван-сараи, по его приказу были оттреставрированы крепостные стены Дербента, в результате чего «эта крепость стала [надежным] укрытием», как гласит надпись на одной из стен. Имя ширваншаха Халилуллаха I отмечено в надписи на караван-сарае в Сангачалах.

Авторами макета являются молодые архитекторы Гюнай Мамедова и Рагима Рустамлы –выпусники групп Sabah. Он был изготовлен в 2018 году в рамках Международной научной конференции “Путешествие из современного Азербайджана в древнее государство Ширваншахов”.