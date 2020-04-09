БАКУ /Trend/ - Вернувшиеся из-за рубежа азербайджанцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева.

По данным Trend, Заур Адилов, которого поместили на карантин в Деревню атлетов, сказал, что его привезли из Измира после письма S.O.S. Azerbaycandan kömək istəyirik.

Отметив, что он находится в Баку пятый день. Адилов начал свое письмо с благодарности Президенту Ильхаму Алиеву.

"Прежде всего, благодарим Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева со всей искренностью",- сказал он.

По его словам, в ответ на вышеупомянутые письма заведующий сектором по работе с тюркоязычными государствами Государственного комитета по работе с диаспорой по поручению председателя госкомитета Фуада Мурадова установил с ними телефонную связь и заявил, что государство не оставит их в беде.

"Затем о нас проинформировали председателя Измирской Ассоциации азербайджанского братства и делового сообщества, азербайджанского бизнесмена Асифа Иса оглы Гурбанова, известного в Турции как Асиф Курбан. Он взял на себя расходы на наше проживание в отеле в Турции",- сказал он.

Адилов отметил, что как Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой, так и Измирская Ассоциация азербайджанского братства и делового сообщества каждый день поддерживали с ними связь.

"Нам очень нужна была моральная поддержка. Азербайджанскую диаспору и связанные с ней структуры в Турции представляют азербайджанцы, обладающие высокими организаторскими способностями. Мы им благодарны",- сказал он.

"Наше государство, азербайджанское посольство и консульство в Турции столкнулись со сложным выбором. Посольство в Анкаре обнаружило, что мой сын Адилов Джалал имеет очень высокий уровень инсулина, резистентность к инсулину и гормоны TSH, страдает от тяжелого сколиоза и метеоризма. По этой причине нашу семью отправили в Азербайджан чартерным рейсом. Мы также благодарим посольство Азербайджана в Турции. Мы еще раз благодарим Президента Азербайджана Ильхама Алиева и всех тех, кто принимал участие в решении вопроса нашего возвращения", - сказал он.