В Азербайджане выявлены еще 38 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 42 человека - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 38 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 42 человека, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлены 1 518 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 907, скончались 20 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 591 лица, из них состояние 14 оценивается как тяжелое, 21 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведены 108 221 тест.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)