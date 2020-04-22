В Азербайджане выявлены еще 38 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 42 человека - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 38 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 42 человека, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране выявлены 1 518 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 907, скончались 20 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 591 лица, из них состояние 14 оценивается как тяжелое, 21 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведены 108 221 тест.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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В Азербайджане выявлены еще 38 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 42 человека - Оперативный штаб
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