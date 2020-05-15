Ибрагим Мамедов: Ввиду высокого риска инфицирования крупные ТЦ пока не открываются

БАКУ /Trend/ - Ввиду высокого риска инфицирования, крупные ТЦ пока не открываются.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.

По его словам, крупные торговые центры - это не только торговые объекты, но и зоны развлечения.

"Ввиду массового скопления там людей текущие ограничения остаются в силе. Как всем известно, в случае послаблений растет число инфицированных. Статистика пока что растет. Поэтому данные меры крайне важны для предупреждения случаев заражения", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)