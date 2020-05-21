В Азербайджане запущена система оплаты обучения студентов из социально уязвимых семей

БАКУ/Trend/ - Минобразования Азербайджана запустило систему оплаты обучения студентов из социально уязвимых семей – портал http://e-telebe.edu.az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

Пройдя регистрацию в электронной системе, студенты должны открыть "личный кабинет" и добавить информацию об образовании, членах семьи и прочем.

Отметим, что решение Кабмина об оплате обучения студентов из социально уязвимых семей уже охватывает более 20 тысяч учащихся.

Для выполнения решения из государственного бюджета выделено 40 млн. манатов.

Решение касается не только студентов вузов, но и очников колледжей и заведений профобразования, но не относится к студентам, получающим второе высшее и среднее специальное образование.

Согласно правилам, для студентов из социально уязвимых семей годовые расходы за учебу будет выплачивать государство. Половина суммы будет выплачена в электронном порядке по весеннему семестру 2019-2020 учебного года, другая половина - по осеннему семестру 2020-2021 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)