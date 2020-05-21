Агентство DOST презентовало сайт (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Агентство DOST презентовало свой сайт - dost.gov.az, сообщает в четверг Trend.

Презентация сайта транслировалась в прямом эфире на странице Агентства в Facebook.

Председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов проинформировал о работе, проведенной до настоящего времени, рассказал о сайте и дальнейших планах организации.

Созданный сайт будет служить более качественному обслуживанию граждан, оперативному обеспечению их правильной информацией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)