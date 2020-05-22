Погода в Азербайджане ухудшится

БАКУ /Trend/ - С полудня завтрашнего дня до воскресного вечера в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Как отмечается, скорость северо-западного ветра будет достигать 19-24 м/с, временами до 28-33 м/с, в ночь на воскресенье в некоторых местах полуострова ветер усилится до 35-38 м/с. Температура воздуха в воскресенье понизится на 8-10 градусов.

В районах Азербайджана в субботу, со второй половины дня до полудня понедельника ожидаются грозовые дожди, местами интенсивного характера, в северных и западных районах - ливни, возможен град.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами - до 23-28 м/с, в субботу на отдельных территориях временами - до 33-38 м/с.

Температура воздуха понизится на 8-10 градусов. В реках возможен подъем уровня воды, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа - наводнения и сели.

(Текст: Кямаля Сеидова)