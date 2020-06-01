В Азербайджане выявлено 168 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечилось 80, скончалось 5 человек - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 168 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечилось 80, скончалось 5 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались пять граждан 1940, 1952, 1955, 1959 и 1962 года рождения, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

На сегодня в стране выявлено 5 662 случая инфицирования коронавирусом, вылечилось 3 508, скончалось 68 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 086 лиц, из которых состояние 55 человек оценивается как тяжелое, 69 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 302 933 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)