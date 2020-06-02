В Азербайджане предлагается проводить педсоветы в режиме онлайн
БАКУ /Trend/ - В текущих условиях предлагается проводится школьные педагогические советы в режиме онлайн.
Об этом сказал сотрудник министерства образования Анар Мирзазаде, передает во вторник Trend.
По его словам, если проводить педсоветы в режиме онлайн невозможно, то организуя эти собрания следует учитывать определенные правила. Если проводит их в традиционной форме, то для этого должна быть отведена большая комната.
Мирзазаде добавил, что после проведения переоценивания с 20 по 29 августа, должен быть созван педагогический совет, на котором будет вынесено решение о переходе учеников из класса в класс.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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