В Азербайджане продлены сроки приема документов в вузы и среднеспециальные учебные заведения

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана осуществляет прием граждан в административных зданиях в Баку и регионах исключительно на основании предварительной онлайн-записи.

Как сообщили в среду Trend в ГЭЦ, прием граждан осуществляется с 09:30 до 17:00 за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней. Граждан просят обращаться в центры только в случае крайней необходимости.

"В последнее время выросло число обращений в связи с утерей пароля от "Личного кабинета". Хотя ГЭЦ предоставляет возможность восстановления пароля в электронном виде, ввиду того, что при регистрации граждане указывают неполную информацию, впоследствии они не могут воспользоваться вышеуказанной услугой.

В этой связи рекомендуется регистрировать кабинет лично, не пользоваться услугами сторонних лиц, вводить полную информацию, чтобы исключить вероятность возникновения проблем восстановления пароля в электронной форме при его утере", - сказали в ГЭЦ.

В Центре подчеркнули, что многочисленные обращения в связи с утратой пароля негативно влияет на деятельность комиссии, созданной для приема документов в высшие и среднеспециальные учебные заведения. В итоге лица, которые пытаясь подтвердить свои заявки в этих комиссиях, не могут выполнить данную процедуру своевременно.

"С учетом вышесказанного возникла необходимость в продлении срока деятельности комиссий по приему документов, и в результате изменений, прием будет осуществляться до девятого июня, за исключением субботних и воскресных дней", - уточнили в Центре.

Было отмечено, что, хотя до окончания периода подачи заявок еще есть несколько дней, по сравнению с прошлым годом число кандидатов, подавших документы для приема в вузы по I-IV группам специальностей в этом году, увеличилось. Так, если в прошлом году по вышеуказанным группам подали документы 67 837 абитуриентов, то в этом году свои заявки подтвердили 68 527 абитуриентов.

В ГЭЦ также подчеркнули, что абитуриенты, которые будут сдавать экзамены шестого или седьмого июня, должны распечатать "Пропускной лист на экзамен" с сайта Центра.

"Согласно информации на 17:00 третьего июня, 97 процентов выпускников-9-х и 11-х классов, сдающих выпускные экзамены, (51 процент сдающих экзамен по азербайджанскому языку и 86 процентов сдающих экзамены в колледжи на базе среднего (9-летнего) образования) напечатали "Пропускной лист на экзамен" и "Декларацию о здоровье участника экзамена".

Напомним, что абитуриенты должны прибыть к зданию, где будет проведен экзамен, в указанное в пропускном листе время, иметь при себе удостоверение личности, а также "Пропускной лист на экзамен" и "Декларацию о здоровье участника экзамена". Декларация должна быть распечатана наравне с пропускным листом, и подписана лично абитуриентом", - сообщили в Государственной экзаменационном центре.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)