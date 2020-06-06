Коронавирус не смотрит на возраст, сегодня скончался 40-летний пациент - спецрепортаж İTV из больницы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - После смягчения режима карантина число больных коронавирусом в Азербайджане начало расти.

Как сообщает в субботу Trend, İTV (Общественное телевидение) подготовило специальный репортаж из больницы, где лечатся больные коронавирусом. На кадрах можно увидеть, что люди чувствуют себя плохо, имеют трудности с дыханием.

По словам заведующей реанимационным отделением больницы Гюляры Аббасовой, когда у людей поднимается температура тела, они боятся обращаться к врачу и сидят дома, и впоследствии их состояние ухудшается.

"Это заболевание не смотрит на возраст, сегодня мы потеряли 40-летнего пациента", - сказала Аббасова.

Представляем вашему вниманию вышеупомянутый репортаж: