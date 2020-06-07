Председатель TƏBİB о применении строгого карантинного режима в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Не соблюдение физической дистанции, неиспользование масок, не соблюдение очереди - все это основные причины быстрого распространения коронавируса в стране в последние дни.

Как сообщает Trend, об этом рассказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, есть еще те, кто не верит в вирус: «Но я уверен, что все вокруг будут свидетелями того, что один из их родственников заражен коронавирусом».

Р.Байрамлы сказал, что в последние дни состояние пациентов с коронавирусом ухудшается. Ранее те, у кого не было симптомов, выздоравливали через 7 дней. Сейчас количество инфекций растет так же как и ее мутация. Теперь болезнь у этих пациентов продолжается на 7-й, 14-й и даже 21-й день, анализы дают положительные результаты.

Он отметил, что одним из самых опасных методов является самолечение в домашних условиях: «Многие из наших людей пытаются лечить себя дома. Люди, которые относятся к этому вирусу как к простуде или гриппу, приходят к нам когда уже находятся в очень тяжелом состоянии.

Председатель призвал людей воздерживаться от такого подхода.

Отмена строгих карантинных правил в выходные дни будет зависеть от правильного соблюдения санитарно-гигиенических инструкций гражданами.