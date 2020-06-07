Полицейский в Баку отдал собственный обед пожилой женщине (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Жители Баку засняли на видео трогательные кадры в центре столицы.

Как передает Trend, на видео опубликованном в соцсетях, видно, как сотрудники полиции, проезжая мимо пожилой женщины, остановили служебный автомобиль, спросили все у нее в порядке и нужна ли ей помощь. Оказалось, что женщина не могла ничего купить себе в ближайших маркетах, ввиду того, что они закрыты согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров до 06:00 8 июня. Выслушав проблему женщины, один из сотрудников полиции достал из служебного авто свой обед и отдал его ей. Женщина поблагодарила заботливых полицейских и пожелала им всего наилучшего.