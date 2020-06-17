МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с началом пляжного сезона

БАКУ /Trend/ - Меры безопасности на пляжных территориях усилены, сообщили в среду Trend в Государственной службе по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

"Призываем граждан заранее собирать информацию о пляжах, которые они хотят посетить. Если на каком-либо пляже нет спасателей, спасательного снаряжения, не установлены знаки, определяющие границы заплыва, то это означает, что на данной территории меры безопасности не принимались, и малейшая неосторожность здесь может привести к несчастному случаю. Поэтому призываем население такие пляжи не посещать. Также не предназначены для купания некоторые реки, каналы и другие водоемы", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что если на территориях, используемых как пляжи и не предназначенных для купания, произойдут несчастные случаи, поисково-спасательные операции там осложняются.

"Поэтому рекомендуется посещать места, предназначенные для купания, не заходить в воду в ветреную погоду и после наступления темноты, не заплывать за предупреждающие знаки, следить за малолетними детьми. Следует также соблюдать методические указания Оперативного штаба при Кабинете министров в связи с пляжами в период пандемии. Граждане на пляжах должны соблюдать социальную дистанцию, а расстояние между пляжными зонтами должно быть не менее четырех метров. При ухудшении самочувствия нужно немедленно обращаться в медпункт, который в обязательном порядке есть на контролируемом пляже", - добавили в МЧС.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)