TƏBİB о вероятности повторного инфицирования коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Сказать что-то конкретное в связи с вероятностью повторного инфицирования COVİD-19 пока не представляется возможным.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, передает в субботу Trend.

По ее словам, обычно у людей, которые перенесли респираторные заболевания, не вырабатывается долгосрочный иммунитет к ним.

"В связи с этим задается много вопросов. И среди моих родственников есть лица, которые тяжело переносят болезнь. Я и им рекомендую защищаться. После того, как человек излечивается от пневмонии, он должен оберегать себя в течение двух недель", - сказала Гараева.

Она добавила, что среди перенесших болезнь сегодня проводятся серологические тесты.

"Таким образом мы хотим выяснить, вырабатывается ли иммунитет у человека, который переболел коронавирусом", - добавила она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)