В Азербайджане выявлено 556 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб

Общество 30 июня 2020 18:06 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлено 556 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 556 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели и выписаны домой 346, скончались 7 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 17 524 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 9 718, скончались 213 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 596 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 645 тестов. В целом же было проведено 482 170 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

В Азербайджане выявлено 556 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб - Gallery Image
В Азербайджане выявлено 556 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб - Gallery Thumbnail
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