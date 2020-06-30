В Азербайджане выявлено 556 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 556 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели и выписаны домой 346, скончались 7 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 17 524 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 9 718, скончались 213 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 596 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 645 тестов. В целом же было проведено 482 170 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)