Для лиц с разрешением на выход из дома отдельное разрешение на регистрацию автомобиля не требуется

БАКУ /Trend/ - Для лиц, имеющих разрешение на выход из дома в период ужесточенного режима карантина, отдельное разрешение на регистрацию автомобиля не требуется.

Об этом сказал в четверг Trend глава пресс-службы Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Эльнур Нифталиев.

По его словам, после отмены полицейских постов в Баку и на прилегающих к столице территориях изменений в системе SMS-разрешений "8103" нет.

"Для использования личного транспорта при выходе из дома в систему "8103" не требуется отправлять государственный номер транспортного средства, а достаточно отправить серию и номер удостоверения личности", - сказал Нифталиев.

(Текст: Кямаля Сеидова)