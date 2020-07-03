Минздрав: Обращаться в поликлиники Баку в связи с COVİD-19 следует только столичным жителям

БАКУ /Trend/ - Опция обращения в поликлиники Баку, а не в скорую помощь "103" для прохождения теста на предмет COVİD-19 доступна только столичным жителям.

Об этом в пятницу сказал Trend член Рабочей группы Минздрава, созданной для помощи TƏBİB в устранении проблем в борьбе с COVİD-19, Набиль Сеидов.

По его словам, для прохождения тестов жителям других регионов, подозреваемым в инфицировании COVİD-19, не следует обращаться в поликлиники по всей стране: "В настоящее время тесты проводятся только поликлиниками Баку. В других регионах сдача тестов на COVİD-19, обследование пациентов проводится в прежнем порядке. Обращения для сдачи тестов осуществляются посредством службы "103" или горячей линии"1542" Госагентства по обязательному медстрахованию.

Сеидов также сказал, что в регионах есть централизованные лаборатории, в которые отправляются и проверяются все анализы, взятые службой "103" и больницами, выделенными для лечения COVİD-19.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Тест: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)