Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ, сообщает в пятницу Trend.

В брифинге участвуют руководитель Аппарата Минздрава Надир Зейналов, помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев и председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, которые отвечают на вопросы журналистов.

Напомним, что для предотвращения распространения коронавируса и сведения к минимуму в стране возможных последствий пандемии продлевается особый режим карантина и расширяется его география.

Особый режим карантина продлевается с 06.00 часов 5 июля до 06.00 часов 20 июля.

Он охватит Баку, Джалилабад, Гянджу, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский район, а также Геранбой, Гёйгель, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки - включая как сами эти города, так и районы, центрами которых они являются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )