В Азербайджане подписан меморандум об организации подготовки кадров по профессиональному образованию

БАКУ/Trend/ - Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинским государственным центром профессионального образования по промышленности и инновациям и компанией Active Group, которое действует на основе корейских стандартов профессионального образования.

Как сообщили в Trend в министерстве образования, ООО "Active Group "является официальным членом Nexus Automotive International - международной группы компаний-дистрибьюторов BOSCH, TOTAL, DELPHI, SCHAEFFLER GROUP и так др., которые считаются пионерами на мировом рынке автомобильных запчастей.

Согласно меморандуму, приоритетными задачами в период совместной деятельности являются повышение уровня профессионализма, организация подготовки кадров по согласованным специальностям, а также проведение работы по удовлетворению потребностей будущих кадров.

В рамках сотрудничества в центре также предусматривается проведение практических программ на рабочих местах, совместных курсов по совершенствованию квалификации и оказание поддержки компании "Active Group" в обеспечении работой выпускников с целью развития профессиональных навыков студентов, обучающихся работе в автомобильной сфере.

Отметим, что центр, базирующийся на международных образовательных стандартах и ставящей перед собой задачей конкурентоспособную подготовку кадров, соответствующую глобальному спросу на промышленность, уже существенно расширил рамки сотрудничества в государственном и частном секторах.