Государственная миграционная служба Азербайджана возобновила прием граждан

БАКУ /Trend/ - Государственная миграционная служба объявила даты приема находящихся и проживающих в Азербайджане иностранцев, лиц без гражданства и граждан Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в службе, прием вышеуказанных лиц с 20 августа будет осуществляться в административных зданиях центрального аппарата и региональных управлений (за исключением Бакинского регионального управления) Государственной миграционной службы Азербайджана с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (13:00 - 14:00 перерыв на обед).

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)