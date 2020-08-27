"Нефтчи" обыграл македонский "Шкупи"
БАКУ /Trend/ - В четверг проводятся матчи первого квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА, сообщает Trend.
Бакинский "Нефтчи" в рамках квалификационного этапа сыграл дома с македонским "Шкупи".
Встреча прошла на стадионе "Баксель Арена" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Голы: Бугрен, 66 (1:0), Кривоцюк, 88 (2:0), Дарбо, 90+3 (2:1)
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