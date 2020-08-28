Завтра на одном из участков основного проспекта Баку будет ограничено движение
БАКУ /Trend/ - На второстепенной дороге проспекта Гейдара Алиева, на участке под Багировским мостом, с 10:00 по 17:00 29 августа будут проводиться работы по мойке стен тоннелей.
Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в связи с этим движение транспортных средств по полосам на данном участке будет частично ограничено.
"Для недопущения плотного транспортного потока рекомендуем водителям пользоваться главной дорогой проспекта. Приносим извинения за возможные неудобства", - сказали в Агентстве.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев.)
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