В Азербайджане сняты ограничения на репетиторские услуги
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сняты ограничения на индивидуальные учебные и репетиторские услуги в группах до 10 человек с соблюдением правил особого карантинного режима.
Как сообщает Trend, также устраняются ограничения, связанные с деятельностью музеев и выставочных залов по всей стране.
Напомним, что сегодня Оперштабом принято решение о продлении особого карантинного режима на территории Азербайджана до 00:00 30 сентября 2020 года .
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