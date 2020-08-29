В Азербайджане сняты ограничения на репетиторские услуги

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сняты ограничения на индивидуальные учебные и репетиторские услуги в группах до 10 человек с соблюдением правил особого карантинного режима.

Как сообщает Trend, также устраняются ограничения, связанные с деятельностью музеев и выставочных залов по всей стране.

Напомним, что сегодня Оперштабом принято решение о продлении особого карантинного режима на территории Азербайджана до 00:00 30 сентября 2020 года .