Любой частной клинике, имеющей лабораторию, надо дать возможность проводить тестирование на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Любой частной клинике, имеющей необходимые условия, нужно предоставлять возможность проводить тестирование на коронавирус.

Об этом сказал Trend председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Председатель комитета считает неправильным вводить какой-либо запрет на тестирование:

"Любой частной клинике, которая может проводить эти тесты в лабораторных условиях, нужно дать возможность проводить тестирование на коронавирус. Какие-либо запреты или ограничения в данном вопросе приводят к другим незаконным действиям. Если в данной сфере будет здоровая конкуренция, то будет и прозрачность. Там, где нет конкуренции, нет и прозрачности, а цены на предоставляемые услуги высоки и имеет место неудовлетворенность клиентов".

Гулиев отметил, что на самом деле в стране достаточно частных клиник, которые могут проводить тестирование на COVID-19.

По его словам, любая клиника, имеющая лицензию на проведение лабораторных исследований, может проводить этот тест:

"Поэтому этим клиникам должно быть разрешено проводить этот тест. Думаю, сейчас в этих запретах нет необходимости. Возможно, вначале в этом была необходимость. Потому что мы не знали особенности этого вируса. Но теперь все эти вопросы ясны".

(Автор: Ильхама Исабалаева)