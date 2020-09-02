Любой частной клинике, имеющей лабораторию, надо дать возможность проводить тестирование на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Любой частной клинике, имеющей необходимые условия, нужно предоставлять возможность проводить тестирование на коронавирус.
Об этом сказал Trend председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.
Председатель комитета считает неправильным вводить какой-либо запрет на тестирование:
"Любой частной клинике, которая может проводить эти тесты в лабораторных условиях, нужно дать возможность проводить тестирование на коронавирус. Какие-либо запреты или ограничения в данном вопросе приводят к другим незаконным действиям. Если в данной сфере будет здоровая конкуренция, то будет и прозрачность. Там, где нет конкуренции, нет и прозрачности, а цены на предоставляемые услуги высоки и имеет место неудовлетворенность клиентов".
Гулиев отметил, что на самом деле в стране достаточно частных клиник, которые могут проводить тестирование на COVID-19.
По его словам, любая клиника, имеющая лицензию на проведение лабораторных исследований, может проводить этот тест:
"Поэтому этим клиникам должно быть разрешено проводить этот тест. Думаю, сейчас в этих запретах нет необходимости. Возможно, вначале в этом была необходимость. Потому что мы не знали особенности этого вируса. Но теперь все эти вопросы ясны".
(Автор: Ильхама Исабалаева)