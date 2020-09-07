Омбудсмен Азербайджана обратилась в ГЭЦ для смягчения условий конкурса по приему в ВУЗ-ы

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная (омбудсмен) по правам человека Сабина Алиева, на основании обращения группы абитуриентов, направила письмо в Государственный экзаменационный центр ( ГЭЦ), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

В обращении говорится, что закрытие школ в связи с пандемией коронавируса, ограничение групповых занятий, проблемы, появившиеся у некоторых абитуриентов по участию в онлайн-уроках в связи с отсутствием беспрерывного доступа в интернет, изменение даты экзаменов, все это помешало абитуриентам набрать высокий балл на экзаменах.

Учитывая данное обращение абитуриентов, а также то, что меры, предпринятые в стране в связи с предотвращением широкого распространения эпидемии коронавируса изменили нормальный образ жизни, что выпускники этого года находились в более напряженной психологической ситуации, нежели абитуриенты прошлых лет, Омбудсмен Сабина Алиева обратилась к руководству ГЭЦ с просьбой оказать соответствующую помощь в связи со сложившейся ситуацией и смягчить условия конкурса по приему в ВУЗ-ы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)