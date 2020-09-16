Очередной вклад Фонда Гейдара Алиева в систему образования страны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2020-2021 учебном году в различных регионах республики открываются школы и дошкольные учреждения, построенные и отремонтированные при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, состоялось ознакомление со школами и дошкольными учреждениями, сданными в эксплуатацию в Хачмазском, Саатлинском, Кюрдамирском, Шамахинском, Лерикском, Астаринском и Масаллинском районах.

Хачмаз

В новом учебном году сдана в эксплуатацию полная средняя школа номер 6 имени Джафара Джаббарлы в городе Хачмаз, капитально отремонтированная Фондом Гейдара Алиева.

Во время ознакомления было сообщено, что полная средняя школа номер 6 имени Джафара Джаббарлы начала действовать в 1976 году. Из-за того, что здание пришло в непригодное состояние, Фонд Гейдара Алиева осуществил капитальный ремонт школы на 1176 ученических мест. Учебное заведение оснащено необходимой мебелью и оборудованием, здесь действуют предметные кабинеты. В школе созданы современные системы отопления и освещения, во дворе построена котельная, установлены резервуары для воды.

В здании школы имеются 55 классных комнат, физическая, химическая, биологическая лаборатории, 2 кабинета информатики, кабинеты военной подготовки, трудового обучения, медпункт, библиотека, столовая, актовый зал и открытая спортивная площадка. Школьный двор заасфальтирован, на территории проведена работа по благоустройству и озеленению.

Кроме того, на территории школы установлена памятная доска, посвященная выпускникам, ставшим шехидами в боях за Карабах, построены две спортивные площадки.

Саатлы

В отдаленном населенном пункте Саатлинского района – селе Орта Муган открылась новая школа на 432 ученических места, построенная при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Директор школы Закир Тагиев отметил, что в селе Орта Муган в 1930 году открылась начальная школа, а в 1958 году – среднее общеобразовательное учебное заведение. Школа, здание которой было построено в 1975 году, действовала как полная средняя школа. Из-за того, что срок эксплуатации здания истек, в последние годы возникал ряд трудностей. Благодаря строительству нового здания эти трудности остались уже позади. В здании, построенном в соответствии с современными стандартами, созданы все необходимые условия.

Двухэтажное здание школы на 432 ученических мест состоит из трех блоков. В нем имеются 18 классных комнат и предметных кабинетов, актовый и спортивный залы, буфет, оборудованные необходимым инвентарем. На территории школы построен стадион, во дворе проведена работа по благоустройству, создана озеленительная полоса.

Директор отметил, что строительство школы в отдаленном селе является наглядным свидетельством заботы о развитии образования в стране, в частности, повышении качества обучения в Саатлы. От имени коллектива школы и жителей села он выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Строительство нового здания школы порадовало как преподавательский состав, так и учеников и родителей.

«Мы очень рады, что для нашей школы построено новое здание. Для нас это стало большим праздником. Классы светлые и просторные, в школе созданы все условия. Будем стараться учиться в этой прекрасной школе только на отлично», - сказала ученица школы Мелек Халилзаде.

Житель села Гусейн Мухташимов, дети которого учатся в этой школе, сказал: «Прежнее здание школы устарело, поэтому раньше возникали сложности. Крыша протекала, классы не отапливались, было слабое освещение, от чего страдали и учителя, и учащиеся. Однако сейчас построено прекрасное школьное здание. Выражаем признательность за это главе государства и президенту Фонда Гейдара Алиева».

Представители Общественного объединения «Региональное развитие» и руководство района встретились с педагогическим коллективом и учениками. Они пожелали им успехов в новом учебном году, подарили школьникам учебные принадлежности.

Кюрдамир

16 сентября в городе Кюрдамир состоялось открытие нового здания яслей-детского сада номер 7 имени Г.Гасанова на 40 мест.

Было сообщено, что ясли-детский сад номер 7 города Кюрдамир был построен в 1992 году. Строительные работы в детском саду, предусмотренном на 140 мест, не были завершены полностью, поэтому учреждение действовало как 40-местное. Из-за того, что здание пришло в непригодное состояние, Фонд Гейдара Алиева построил новые ясли-детский сад.

В яслях-детском саду имеются спальные и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кухня, столовая, медицинский кабинет и другие административные и технические помещения.

Учреждение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием.

На приусадебном участке детского сада проведено благоустройство и озеленение.

Шамаха

Состоялось также открытие яслей-детского сада в селе Гушчу Шамахинского района. Это село, расположенное в 27 километрах от города Шамаха, является одним из крупных населенных пунктов района. В настоящее время в селе проживает 5148 человек. Жители села с большой радостью восприняли строительство здесь Фондом Гейдара Алиева нового детского сада.

Отметим, что с 1986 года ясли-детский сад в селе Гушчу располагался в одноэтажном приспособленном здании, построенном для совхоза. В результате землетрясения, произошедшего в феврале прошлого года, здание детского сада оказалось в аварийном состоянии. В том же году Фонд Гейдара Алиева начал строительство нового детского сада, работы завершились в августе нынешнего года. В яслях-детском саду на 40 мест имеются спальни и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кухня, столовая, отдельный медицинский корпус, прачечная и другие административные и технические помещения. Учреждение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием. На приусадебном участке детского сада проведены работы по благоустройству и озеленению, высажены декоративные кустарники и деревья, установлены детские развлекательные сооружения, построены беседки.

Работники детского сада и родители выразили признательность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за прекрасные условия.

Атлас Фатуллаева, которая привела в детский сад своего внука Мурада, также поблагодарила всех, кто внес вклад в эту работу. «Спасибо нашему Первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева, которая сделала нам такой подарок. На месте прежнего детского сада, пришедшего в непригодное состояние в результате землетрясения, построено новое здание. Оно намного лучше прежнего. Теперь мы можем быть абсолютно спокойными за своих детей. В детском саду имеются все условия», - сказала она.

Лерик

Полная средняя школа имени М.Гафарова в селе Сийов Лерикского района с 1923 года функционировала как начальная школа. В 1928 году для нее было построено здание в селе Акушапешде. С 1933 года она стала функционировать как 7-летняя школа, а в 1950 году получила статус средней школы. В 1987 году школа была переселена в село Сийов, где для нее было построено новое здание финского типа.

В конце 2019 года Фонд Гейдара Алиева начал строительство в селе нового школьного здания на 132 ученических места. Строительные работы завершились в июле 2020 года. Двухэтажное здание состоит из двух корпусов.

Школа полностью оснащена необходимой мебелью и оборудованием, а предметные кабинеты и лаборатории - наглядными пособиями.

В здании школы имеются 11 классных комнат, физическая, химическая лаборатории, кабинеты информатики, военной подготовки, трудового обучения, медпункт, столовая, актовый и спортивный залы, на территории создана открытая спортивная площадка.

На приусадебном участке проведены работы по благоустройству и озеленению.

Сдача в эксплуатацию средней школы в Сийов вызвала большую радость у жителей села.

Действующий в этом селе детский сад открылся в 1989 году в здании, которое было построено в 1985 году для нужд колхоза. Позднее часть здания была передана территориальному исполнительному органу села Пиран. За минувшее время здание пришло в непригодное для эксплуатации состояние.

В конце 2019 года Фонд Гейдара Алиева начал строительство в селе новых яслей-детского сада. Работы были завершены в августе 2020 года.

В двухэтажных яслях-детском саду на 60 мест имеются спальни и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кухня, столовая, медицинский кабинет и другие административные и технические помещения. Учреждение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием.

На приусадебном участке детского сада проведены работы по благоустройству и озеленению, высажены декоративные кустарники и деревья, установлены детские развлекательные сооружения, построены беседки.

Астара

Ясли-детский сад в селе Арчиван Астаринского района функционировал в одноэтажном здании, построенном совхозом в 1977 году. Здание детского сада устарело и пришло в непригодное для использования состояние.

Фонд Гейдара Алиева построил новое здание яслей-детского сада на 80 мест. В детском саду имеются спальни и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кухня, столовая, медицинский кабинет и другие административные и технические помещения. Детское дошкольное учреждение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием.

На приусадебном участке детского сада проведены работы по благоустройству и озеленению, высажены декоративные кустарники и деревья, установлены детские развлекательные сооружения.

Масаллы

Еще один детский сад, капитально отремонтированный Фондом Гейдара Алиева, расположен в селе Самидхан Масаллинского района.

Здание яслей-детского сада в селе было построено в 1987 году. В разное время в нем размещались библиотека, врачебный пункт и другие организации. Здание устарело и пришло в непригодное для использования состояние.

Капитальный ремонт здания начался в конце 2019 года и завершился в июне этого года.

В яслях-детском саду на 100 мест имеются спальни и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кухня, столовая, склад, медицинский кабинет, прачечная и другие административные и технические помещения. Учреждение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием. Во дворе детского сада проведены работы по благоустройству и озеленению.

Жители выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за капитальный ремонт здания детского сада в отдаленном селе.