Комитет по молодежной политике и спорту Милли Меджлиса отчитался о проделанной работе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе состоялось заседание комитета по молодежной политике и спорту.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, заместитель председателя парламента Азербайджана, председатель комитета Адиль Алиев поздравил депутатов с началом новой сессии и пожелал им успехов в работе. Он отметил, что на заседании будет рассмотрен отчет о проделанной работе в течение весенней и внеочередной сессий 2020 года и проект плана работы на осеннюю сессию. Алиев подчеркнул, что речь Президента Ильхама Алиева на заседании Милли Меджлиса VI созыва является историческим выступлением, "дорожной картой" для парламента в целом и для дальнейшей деятельности каждого депутата.

По словам председателя комитета, в период весенней и внеочередных сессий 2020 года состоялось шесть онлайн-заседаний комитета. В комитете были рассмотрены два законопроекта в трех чтениях, рекомендованы к пленарному заседанию и приняты Милли Меджлисом. Эти документы были связаны с внесением изменений в ряд кодексов и законов.

В период указанных сессий в комитет поступило 207 писем и документов от граждан, руководителей и организаций. В ходе сессии было зарегистрировано 1597 электронных обращений через социальные сети, 1548 вопросов уже нашли свое решение. Из 204 поступивших устных обращений 146 были решены. Обращения граждан касались проблем занятости, быта, здоровья, благоустройства, материальной помощи, банковских кредитов, молодежной и спортивной сфер.Председатель комитета проинформировал присутствующих, что за первые шесть месяцев текущего года было принято 660 граждан. Многие вопросы, поднятые гражданами, нашли свое положительное решение.

Сообщается, что за отчетный период с учетом условий пандемии было проведено много мероприятий, организованных с участием Комитета. Так, по инициативе комитета молодежи и спорта в эфире Общественного телевидения Азербайджана начала свою деятельность передача "Движение со звездой", в которой приняли участие известные спортсмены. Талантливой молодежи, участвующей в акции "Оставайтесь и творите дома", объявленной Министерством культуры и порталом "креативный Азербайджан", была оказана поддержка. В целях совершенствования работы с волонтерами в парламенте подготовлен проект "парламентское волонтерство". Кроме того, при организационной поддержке комитета молодежи и спорта и министерства образования стартовал проект "школьники-патриоты".

Было отмечено, что заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев в июне текущего года в связи с провокацией, совершенной Арменией в направлении Товузского района Азербайджана посетил этот регион. В целях информирования широкой общественности о провокациях, совершенных армянской стороной на границах Азербайджана, начиная с 12 июля, в городе Кельн (Германия) состоялось мероприятие с его участием. Председатель комитета отметил, что за отчетный период он изложил свое мнение о происходящих в стране и мире событиях в различных средствах массовой информации, телевизионных каналах, выступил с интервью и статьями на актуальные темы и в девяти странах мира и более 30 медиа-структурах были опубликованы его статьи на турецком, английском, русском, немецком, арабском и корейском языках.

Затем был представлен план работы комитета на осеннюю сессию 2020 года. Было отмечено, что в ходе сессии будут обсуждены вопросы организации просветительской работы в молодежном секторе в соответствии с распоряжением главы государства об объявлении 2020 года "Годом волонтеров", анализа положений нормативных правовых актов в соответствии с государственной программой "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах", изменения ряда законов, в том числе закона "О волонтерской деятельности", "О благотворительной деятельности" и других законов, посвященных Дню молодежи.

На осенней сессии также планируется реализация проекта "депутатские волонтеры", мероприятия по формированию движения парламентских волонтеров, а также ряд встреч с семьями шехидов, ветеранами войны, членами Ассоциации молодых учителей Азербайджана, солдатами и спортсменами. Члены комитета также будут активно работать над доведением реалий ситуации на оккупированных территориях до международной общественности.

Затем заместитель председателя комитета по молодежи и спорту Шахин Исмаилов, депутаты Этибар Алиев, Вугар Искендеров, Джавид Османов, Ульви Гулиев, Шахин Сеидзаде, Севиндж Гусейнова и Мушфиг Джафаров поделились своим мнением об отчете и плане работы, а также по ряду других актуальных вопросов.

Отметим, что на заседании работа комитета на весенней и внеочередной сессии 2020 года была оценена положительно и утвержден план работы осенней сессии.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @jafarov_zeyni