В Шабране обнаружены находки периода IV тысячелетия до нашей эры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Шабранская археологическая экспедиция Института археологии и этнографии НАНА во время раскопок в памятнике Чаггаллытепе на территории села Айгюнлю Шабранского района обнаружила новую находку, относящуюся к Кура-Аракской культуре.

Как сообщили в среду Trend в институте, в ходе раскопок были обнаружены керамические изделия кура-аракской культуры, различные орудия из кости и камня, модель глиняного колеса и другие.

Остатки строений, обнаруженных при раскопках этого сезона, по своим характеристикам отличаются от найденных в предыдущие годы. Большой интерес представляет обнаружение пяти опор, двух кирпичных колонн, а также входа в задней части кирпичных колонн, которая, как предполагается, была дверью, но позже была закрыта сырым кирпичом. Обнаружение круглого дома из 19 рядов кирпича в северной части участка также можно считать большим открытием. Кроме того, были обнаружены места, где разводились костры и хозяйственные колодцы. Одним из интересных фактов является то, что в результате расчистки центральной части участка раскопок были обнаружены места столбов дома с очень большим диаметром.

Обнаруженные остатки строений и культурные образцы предположительно относятся к концу IV - началу III тысячелетия до нашей эры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)