Азербайджан призвал ИКАО обеспечить безопасность полетов в связи с агрессией Армении

БАКУ /Trend/ - Азербайджан призвал Международную Организацию Гражданской Авиации (ИКАО) к обеспечению безопасности полетов в воздушном пространстве страны из-за нарастающей агрессии Армении.

Как сообщает Trend, об этом говорится в письме директора Государственного Агентства Гражданской Авиации Азербайджанской Республики Арифа Мамедова, направленного Президенту Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано и Генеральному секретарю ИКАО доктору Фан Лю. Он выразил им уважение и искреннюю признательность за внимание к проблеме обеспечения безопасности полетов.

В письме говорится о том, что, будучи специализированным учреждением Организации Объединенных Наций (ООН), ИКАО ясно высказала свое отношение к территориальной целостности Азербайджана, обозначила суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, подтвердив приверженность резолюциям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН (письмо ИКАО #EUR/NAT 19-0505.TEC (NAE/CUP) от 15 ноября 2019 года).

Также в письме особо отмечены последовательные решения ИКАО, предпринятые для восстановления международного воздушного транспорта и должного обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в условиях продолжающегося кризиса.

«Азербайджанская Республика, понимая важность стоящих перед организацией вопросов, не использует свое членство в ИКАО для поднятия вопросов, отклоняющимися от главной темы – обеспечение безопасности полетов. Однако, принимая во внимание последние события в нашем регионе, мы хотим обратиться по весьма важному вопросу, связанному с безопасностью полетов. Вооруженные силы Республики Армения на протяжении последних нескольких дней продолжают интенсивный обстрел с применением ракет среднего и дальнего радиуса действия по гражданским объектам на территории Азербайджанской Республики. Эти действия представляют серьезную угрозу для гражданских воздушных судов, выполняющих международные полеты через воздушное пространство Азербайджана. Кроме того, использование вооруженными силами Армении средств поражения воздушных целей может привести к необратимым последствиями и повторить сценарий сбитого над Донецком (Украина) в 2014 году гражданского самолета. «Азераэронавигация» (АЗАНС), провайдер аэронавигационного обслуживания Азербайджанской Республики, предприняла и продолжает предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов в Районе Полетной Информации (РПИ) Азербайджана. Оперативная ситуация находится под полным контролем АЗАНСа, который тщательно проводит общую оценку ситуации в тесном сотрудничестве с военным сектором Министерства Обороны Азербайджанской Республики. По координации между нашим Агентством, Евроконтролем и соседними государствами были выпущены соответствующие НОТАМы (NOTAM) для предотвращения рисков связанных с агрессией и нарушением международных норм Республики Армения, а также для обеспечения безопасной аэронавигации самолетов в воздушном пространстве Азербайджанской Республики и во избежание зоны рисков. Мы серьезно обеспокоены неправомерными действиями армянской стороны и призываем ИКАО внести свой вклад в обеспечение международных правил и норм гражданской авиации и сдержать Армению от неправомерных действий в отношении гражданских объектов и воздушных судов. Мы надеемся, что являясь самой авторитетной организацией гражданской авиации в мире, ИКАО сможет стать гарантом и обеспечить соблюдение Республикой Армения положений Чикагской Конвенции 1944 года. В свою очередь, пользователям воздушного пространства Азербайджана было строго рекомендовано отслеживать уведомления и рекомендаций АЗАНСа, опубликованные в АИП Азербайджанской Республики, соблюдать указания диспетчеров управления воздушного движения, заранее направлять планы полета и быть готовыми для возможного отклонения от запланированной траектории полета.

Мы еще раз подтверждаем, что Азербайджанская Республика, приверженная стандартам и рекомендуемой практике ИКАО, обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве своей страны в соответствии с действующими аэронавигационными правилами и надеется, что ИКАО потребует соблюдение подобной позиции от Республики Армения», - говорится в письме.