«Мобильная Глазная Клиника» Azercell бесплатно предоставит офтальмологические услуги семьям шехидов и вынужденным переселенцам по случаю «Всемирного дня зрения» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Компания Azercell, предпринимающая социально-ориентированные шаги на протяжении всей своей деятельности, реализует очередную

благотворительную инициативу по случаю «Всемирного дня зрения» - 8

октября. В период борьбы за территориальную целостность республики, лидирующий мобильный оператор организует бесплатные офтальмологические обследования и лечения для беженцев и вынужденных переселенцев, семей героически павших в боях за Родину шехидов, участников, инвалидов и ветеранов Карабахской войны.

Так, сегодня с 9:00 до 14:00 « Мобильная Глазная Клиника» Azercell, оснащенная новейшим офтальмологическим оборудованием, совместно с клиникой Общественного Объеденения «Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi» проводит бесплатную диагностику, профилактику и лечение глазных заболеваний по адресу поселок Масазыр, улица Н. Туси 6. В случае необходимости также прописываются и выдаются оптические очки. Пропуск в клиники проводится на основе документов, подтверждающих принадлежность граждан к соответствующей категории. Отметим, что в ходе обследований соблюдаются все необходимые меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса COVID-19.

ООО «Azercell Telekom» выражает глубокую признательность всем военнослужащим, доблестно защищающим свою Отчизну и их семьям! «Мобильная Глазная Клиника» Azercell, функционирующая с 2010 года и «Мобильная Зубная Клиника» Azercell, работающая с 2011 года, на сегодняшний день уже оказали помощь тысячам граждан, сиротам и членам малообеспеченных семей, нуждающихся в особой помощи.

Напомним, что сегодня в мире более 2,2 миллиарда людей страдают от

нарушений зрения или слепоты, 1 миллиард из которых являются следствием отсутствия профилактики или лечения.